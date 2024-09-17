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Замінити португальця в клубі з Ер-Ріяда може Стефано Піолі.

Ан-Наср оголосив про припинення співпраці з головним тренером Луїшем Каштру.

Під керівництвом 63-річного португальця клуб з Ер-Ріяда провів 54 матчі (36В, 9Н, 9П; 148:75). Трофеїв із Каштру Ан-Наср не здобув.

قررت شركة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو .

مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق 💛 pic.twitter.com/H2SPhOMEdj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 17, 2024

Спеціаліст працював у команді з липня 2023 року. Нагадаємо, що протягом майже двох років (липень 2019 — травень 2021) Луїш очолював Шахтар, з яким виграв чемпіонат України-2019/20.

Ан-Наср найближчим часом може очолити екскерманич Мілана Стефано Піолі.