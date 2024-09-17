Ан-Наср оголосив про припинення співпраці з головним тренером Луїшем Каштру.

Під керівництвом 63-річного португальця клуб з Ер-Ріяда провів 54 матчі (36В, 9Н, 9П; 148:75). Трофеїв із Каштру Ан-Наср не здобув.

Спеціаліст працював у команді з липня 2023 року. Нагадаємо, що протягом майже двох років (липень 2019 — травень 2021) Луїш очолював Шахтар, з яким виграв чемпіонат України-2019/20.

Ан-Наср найближчим часом може очолити екскерманич Мілана Стефано Піолі.