Замінити португальця в клубі з Ер-Ріяда може Стефано Піолі.
Луїш Каштру, Getty Images
17 вересня 2024, 17:52
Ан-Наср оголосив про припинення співпраці з головним тренером Луїшем Каштру.
Під керівництвом 63-річного португальця клуб з Ер-Ріяда провів 54 матчі (36В, 9Н, 9П; 148:75). Трофеїв із Каштру Ан-Наср не здобув.
Спеціаліст працював у команді з липня 2023 року. Нагадаємо, що протягом майже двох років (липень 2019 — травень 2021) Луїш очолював Шахтар, з яким виграв чемпіонат України-2019/20.
Ан-Наср найближчим часом може очолити екскерманич Мілана Стефано Піолі.