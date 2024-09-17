Італієць має змогу попрацювати з Роналду.
ПІОЛІ, GETTY IMAGES
17 вересня 2024, 14:18
Колишній тренер Мілана Стефано Піолі найближчим часом може очолити Ан-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.
За інформацією Фабріціо Романо, сторони ведуть активні переговори щодо умов контракту. Повідомляється, що раніше Піолі міг очолити Аль-Іттіхад, проте угода між Стефано та саудівським клубом зірвалася.
На цій посаді Піолі замінить Луїша Каштру.
Піолі очолював Мілан. Під керівництвом Піолі Мілан став чемпіоном Серії А у сезоні-2021/22 та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (2022/23).