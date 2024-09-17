Стефано Піолі, Getty Images
17 вересня 2024, 19:30
Напередодні саудівський Ан-Наср, за який виступає зірковий нападник Кріштіану Роналду, офіційно оголосив про звільнення Луїша Каштру з посаду головного тренера першої команди.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, головним претендентом на заміну португальському фахівцю є колишній керманич Мілана Стефано Піолі.
Зазначається, що італійський фахівець знаходиться за крок від того, щоб підписати контракт із Ан-Насром.
Нагадаємо, що під керівництвом Стефано Піолі Мілан став чемпіоном Серії А у сезоні-2021/22 та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів-2022/23.