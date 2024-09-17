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Екскерманич Мілана близький до того, щоб очолити

Напередодні саудівський Ан-Наср, за який виступає зірковий нападник Кріштіану Роналду, офіційно оголосив про звільнення Луїша Каштру з посаду головного тренера першої команди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, головним претендентом на заміну португальському фахівцю є колишній керманич Мілана Стефано Піолі.

Зазначається, що італійський фахівець знаходиться за крок від того, щоб підписати контракт із Ан-Насром.

Нагадаємо, що під керівництвом Стефано Піолі Мілан став чемпіоном Серії А у сезоні-2021/22 та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів-2022/23.