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Кар’єра пішла геть не туди.

Французький нападник Антоні Марсьяль восени 2015 року за 60 млн євро перейшов із Монако до англійського Манчестер Юнайтед.

Період виступів 28-річного виконавця в складі "Червоних дияволів" тривалістю в дев’ять років, із перервою на піврічну оренду до андалузької Севільї взимку 2022 року, можна оцінювати по-різному, однак у сухому залишку футболіст відіграв 317 матчів, забив 90 голів та віддав 47 гольових передач за клуб.

Улітку цього року контракт Марсьяля добіг до свого завершення, після чого гравець став вільним агентом, однак за час трансферної кампанії так і не знайшов для себе нового місця роботи.

І лише зараз, посеред вересня, Антоні вдалось домовитись із грецьким АЕКом про підписання контракту строком до 2027 року.

Нагадаємо, що нещодавно до Греції переїхав інший відомий виконавець, який раніше грав у АПЛ.