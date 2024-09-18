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У легенди був рак товстої кишки.

Сьогодні, 18 вересня, пішов із життя найкращий бомбардир і найкращий гравець чемпіонату світу 1990 року Сальваторе Скіллачі.

Італієць кілька років боровся з раком товстої кишки, але хвороба його перемогла у віці 59 років.

Напередодні родина екс-футболіста повідомила про його госпіталізацію. Скілаччі перебував у стабільному стані під пильним контролем найкращих лікарів.

Нагадаємо, Скіллачі завершив кар'єру 1997 року. Він виступав за такі італійські клуби, як Ювентус, Інтер та Мессіна, а також японський клуб Джубіло Івата.

На чемпіонаті світу 1990 року Скіллачі став володарем бронзових медалей, забивши шість голів, а востаннє він грав за збірну Італії у вересні 1991 року.