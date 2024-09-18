У легенди був рак товстої кишки.
Сальваторе Скіллачі, Getty Images
18 вересня 2024, 13:25
Сьогодні, 18 вересня, пішов із життя найкращий бомбардир і найкращий гравець чемпіонату світу 1990 року Сальваторе Скіллачі.
Італієць кілька років боровся з раком товстої кишки, але хвороба його перемогла у віці 59 років.
Напередодні родина екс-футболіста повідомила про його госпіталізацію. Скілаччі перебував у стабільному стані під пильним контролем найкращих лікарів.
Нагадаємо, Скіллачі завершив кар'єру 1997 року. Він виступав за такі італійські клуби, як Ювентус, Інтер та Мессіна, а також японський клуб Джубіло Івата.
На чемпіонаті світу 1990 року Скіллачі став володарем бронзових медалей, забивши шість голів, а востаннє він грав за збірну Італії у вересні 1991 року.