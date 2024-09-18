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На цій посаді італієць став наступником Луїша Каштру.

Стефано Піолі став головним тренером Ан-Насра, передає офіційний сайт саудівського клубу.

Раніше 58-річний спеціаліст очолював Мілан (жовтень 2019 — травень 2024), з яким у сезоні-2021/22 виграв Серію А. Під керівництвом італійця "россонері" провели 240 матчів (132В, 56Н, 52П; 437:282).

ستيفانو بيولي نصراوي 🤩

أهلا بمدربنا الجديد 🔥💛 pic.twitter.com/MVIHAiqlJY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2024

Ан-Наср нещодавно залишив Луїш Каштру. У клубі з Ер-Ріяда він працював із липня 2023 року.

Офіційної інформації щодо тривалості контракту Піолі з Ан-Насром поки що немає.

Після трьох матчів чемпіонату Саудівської Аравії команда з Кріштіану Роналду в нападі йде сьомою в турнірній таблиці, маючи п'ять очок.