На цій посаді італієць став наступником Луїша Каштру.
Стефано Піолі, Getty Images
18 вересня 2024, 20:32
Стефано Піолі став головним тренером Ан-Насра, передає офіційний сайт саудівського клубу.
Раніше 58-річний спеціаліст очолював Мілан (жовтень 2019 — травень 2024), з яким у сезоні-2021/22 виграв Серію А. Під керівництвом італійця "россонері" провели 240 матчів (132В, 56Н, 52П; 437:282).
Ан-Наср нещодавно залишив Луїш Каштру. У клубі з Ер-Ріяда він працював із липня 2023 року.
Офіційної інформації щодо тривалості контракту Піолі з Ан-Насром поки що немає.
Після трьох матчів чемпіонату Саудівської Аравії команда з Кріштіану Роналду в нападі йде сьомою в турнірній таблиці, маючи п'ять очок.