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Безглузде рішення боснійського хавбека, який раніше засуджував дії країни-терориста.

Колишній гравець збірної Боснії і Герцеговини Міралем П'янич учора ввечері прилетів на болота, де сьогодні має підписати контракт із московським цска.

34-річний боснієць перебував без клубу з минулого літа після того, як у нього закінчився контракт з арабською Аль-Шарджою.

Коментувати таке рішення футболіста не доводиться, але цікаво, що два роки тому П'янич засудив дії країни-терориста проти України, після чого відмовився грати за свою збірну у товариському матчі проти рф.

Як бачимо, гроші вирішують все... і навіть здоровий глузд...