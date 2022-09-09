Півзахисник заявив, що Федерація футболу країни вже знає його думку.
Міралем П'янич (ліворуч), фото getty images
09 вересня 2022, 20:42
Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу щодо товариської гри.
Один із лідерів національної збірної Міралем П'янич залишився незадоволений цією новиною.
"Мені не вистачає слів... У мене немає слів. Федерація футболу Боснії та Герцеговини знає мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", — заявив П'янич.
Нагадаємо, що УЄФА не заперечує проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.