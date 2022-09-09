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Півзахисник заявив, що Федерація футболу країни вже знає його думку.

Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу щодо товариської гри.

Один із лідерів національної збірної Міралем П'янич залишився незадоволений цією новиною.

"Мені не вистачає слів... У мене немає слів. Федерація футболу Боснії та Герцеговини знає мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", — заявив П'янич.

Нагадаємо, що УЄФА не заперечує проведенню спарингу між збірними Боснії та Герцеговини та Росії в Санкт-Петербурзі.