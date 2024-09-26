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Ой, краще б мовчав.

Новачок цска міралем п'янич вибачився за свої слова проти росії. Два роки тому хавбек збірної Боснії виступив проти товариського матчу зі збірною росії.

Пресслужба цска опублікувала перше звернення п'яніча до вболівальників, де він приніс свої вибачення.

"Знаю, що зараз багато хто обговорює мої слова дворічної давності, проте я ніколи нічого не говорив проти росії і російського футболу. Мені шкода, якщо моя промова когось образила, тому готовий вибачитися. Безумовно, зараз не найлегший момент для російського футболу у зв'язку з відстороненням.

У будь-якому разі сподіваюся, ситуація вирішиться настільки швидко, наскільки це можливо. Я приїхав із країни, де свого часу була війна, і знаю, що це таке. І чудово розумію, як влаштована політика, і як вона впливає на спорт. Однак, я футболіст і вся моя увага сконцентрована на тому, щоб добре тренуватися, грати і приносити користь цска — в цьому моя місія", — сказав п'янич.

Раніше тимощук передав футболку для допомоги курській області.