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Полтавська команда не зуміла забити суперницям в обох матчах.

У матчі-відповіді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів полтавська Ворскла поступилася шотландському Селтіку з рахунком 0:2.

Обидва м'ячі у ворота українок були забиті у другому таймі, а їх авторами стали Лоутон та Макгрегор.

Таким чином, Ворскла вдруге поступилася Селтіку після "домашньої" поразки (0:1) та залишила турнір.

Також зазначимо, що раніше із кваліфікації вилетів і Колос, який поступився Брондбю.

Жеребкування групової стадії жіночої Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 27 вересня.

Селтік — Ворскла 2:0 (перший матч 1:0)

Голи: Лоутон, 52, Макгрегор, 63.

Селтік: Догерті, Гейс, Кларк, Бруна Кошта, Лоутон, Росс, Кавана (С. Карстенс, 74), Ешворт-Кліффорд (Баркле, 85), Галлахер (Нунан, 85), Егню (Лоферськи, 67), Макгрегор (Маканені, 74).

Ворскла: Самсон, Подольська, Корсун (Талеб, 88), Котик, Шайнюк, Давиденко (Савка, 77), Котяш (Кумеда, 66), Калініна, Осіпян (Левицька, 66), Радіонова (Аілінкий, 88), Кравчук.

Попереджені: Макгрегор — Давиденко, Калініна, Шайнюк.