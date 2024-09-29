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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 28 вересня 2024 року.

Завершилася 948 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Суми. Відомо вже про 8 загиблих внаслідок атаки шахедів на лікарню. 11 людей поранено, евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція", – Зеленський.

- "Загинули чотири людини, серед яких три поліцейських: у Кривому Розі завершили рятувальні роботи на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. Ще шість людей були поранені. Серед постраждалих – троє поліцейських. Станом на 12:00 до поліції надійшло 26 повідомлень про пошкодження майна".

- "У московській області вночі ліквідували російського полковника Олексія Коломєйцева", — РБК-Україна. "Злочинець був керівником 924 державного центру безпілотної авіації мо рф. Ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву кремлівському режиму в координації з ГУР МО України".

- "Росіяни першими дізнаються про дозвіл бити вглиб рф", — речник Зеленського Никифоров. "А вже потім буде офіційне оголошення".

- "План перемоги Зеленського в США взяли до роботи. Байден на Рамштайні 12 жовтня вже приїде з рішеннями та відповіддю", – Никифоров.

- "Зеленський готується до переговорів", – El Pais. "Через людські втрати, обстріли та прогнози на складну зиму майже без світла моральний дух народу слабшає. Також посилюється і зовнішній тиск для переговорів, на яких Київ буде змушений піти на болісні поступки".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

На даний час відбулося 136 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів сімома ракетами, 50 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 700 дронів-камікадзе та здійснили більше 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи один раз безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Тихого. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 45 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири автомобіля та одиницю спеціальної техніки. Також наші захисники пошкодили танк, дві артилерійські системи та три автомобіля окупантів.

14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Лозове та Табаївка підрозділи Сил оборони відбили 11 атак. Триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 22 рази атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Два боєзіткнення поблизу Невського досі тривають.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки. Два боєзіткнення поблизу Часового Яру продовжуються. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти сім разів атакували наші позиції, п’ять боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька та Неліпівки.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 34 рази атакував наші позиції. В районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки відбулося понад половина від усіх боєзіткнень. П’ять боєзіткнень тривають досі.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили вісім спроб просунутися вперед. Дві атаки продовжуються. В основному бої тривають біля Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника.

Складна ситуація на Времівському напрямку, де сьогодні агресор 15 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Вугледара, Водяного та Катеринівки. На даний час триває вісім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку, неподалік Роботиного, відбито один штурм російських загарбників.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безуспішні спроби штурму позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Сухопутних військ Збройних Сил України та 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Дякую всім, хто допомагає зупиняти російський терор і хто розуміє, що лише силою можна примусити росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу. Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством.

Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!