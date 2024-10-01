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Бразилець не грав із жовтня 2023 року.

Нападник Аль-Хіляля Неймар повернувся до тренувань після серйозної травми. Про це повідомив сам бразилець у своєму Instagram.

Зараз 32-річний бразилець може проводити тренування в спортзалі, виходити на поле та робити деякі вправи з м'ячем.

Однак головний тренер саудівського клубу Жорже Жезуш нещодавно сказав, що Неймар малоймовірно з'явиться на полі протягом кількох місяців. За словами португальця, потрібен час, щоб оцінити його стан.

Нагадаємо, Неймар не грав з жовтня 2023 — тоді він отримав пошкодження зв'язок коліна під час матчу збірної Бразилії.