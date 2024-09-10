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Форвард сподівається на одужання Нея.

Форвард збірної Бразилії Родріго розповів, що сподівається побачити Неймара на ЧС-2026.

"Очевидно, що нам його не вистачає. Він наша головна зірка та найкращий гравець. Він має бути в порядку і має допомогти нам на ЧС-2026, щоб у нас були шанси виграти. У нього все добре, і ми сподіваємося, що його відновлення вже на завершальній стадії. Він потрібний нам якнайшвидше.

Ми постійно переписуємось, зараз він повертається до тренувань із командою. Він чудовий партнер. Мені сумно бачити, як хтось погано відгукується про нього. Він завжди пише мені, допомагає мені, я ціную це. Він не тільки був моїм кумиром як гравець, але й показав себе як чудова людина", – сказав Родріго.