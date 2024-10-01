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Нідерландець хоче повернути атакуючий футбол 2008 року.

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Уеслі Снейдер незабаром хоче розпочати тренерську кар'єру. Про це повідомляє Voetbal International.

"Мені всього сорок, у мене багато часу. Насправді я ще не розпочав курс навчання, це все у плануванні. Я справді збираюся розпочати тренерську кар'єру. У мене є ще деякі особисті справи, які, звичайно, заважають початку.

Я хочу більше перебувати у команді, більше керувати, створювати автоматизми. Я візьму з собою людину з досвідом. Принаймні це я вже визначив: не в плані імен, а в плані інтерпретації. Зрештою, я атакуючий гравець. Я за атакуючий, привабливий футбол, на кшталт 2008 року", — сказав Снейдер.

Нагадаємо, Снейдер завершив кар'єру у 2019 році. Він виступав за Аякс, Реал, Інтер, Галатасарай, Ніццу та Аль-Гарафу.