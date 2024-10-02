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Юнаки "гірників" пропустили три м'ячі від італійської команди.

Донецький Шахтар у матчі другого туру основного етапу Юнацької ліги УЄФА поступився італійській Аталанті з рахунком 0:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 10 хвилині зусиллями Генрі Камари, а на останній хвилині першого тайму перевагу італійців подвоїв Кандас Фіогбе, який на старті другого тайму оформив дубль.

Таким чином, Аталанта здобула другу перемогу поспіль після успіху над Арсеналом (4:1), тоді як для "гірників" це перша поразка після перемоги над Болоньєю (4:3).

Свій наступний матч у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар проведе проти Арсеналу. Гра відбудеться 22 жовтня о 15:00 за Києвом.

Шахтар U-19 — Аталанта U-19 0:3

Голи: Камара, 10, Фіогбе, 45, 49.

Шахтар U-19: Баглай — Огарков, Костюк, Башмарін, Дрозд (Решетніков, 74) — Сметана (Костриця, 69), Бундаш (Тютюнов, 55) — Стрільчук (Галонський, 56), Цуканов, Трифаненко — Ломага (Петрук, 74).

Аталанта U-19: Дзанкі — Гоббо, Білач, Таванті — Бозіньйорі (Сімонетто, 90), Річчо (Менкаралья, 80), Бонаномі, Стеффаноні, Іделе (Гецці, 73) — Камара (Бальдо, 73), Фіогбе (Мік'єлетто, 90).

Попередження: Тютюнов — Таванті, Бальдо.