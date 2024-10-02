Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 2 жовтня 2024 року.
U-19. Шахтар — Аталанта
02 жовтня 2024, 20:52
У рамках другого туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар вікової категорії U-19 розгромно поступився одноліткам із Аталанти.
Бергамаски відправили у ворота "гірників" три "сухих" м'ячі, гарантувавши собі більш ніж впевнений переможний результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Аталанта у рамках 2 туру Юнацької ліги УЄФА-2024/25:
Шахтар U-19 — Аталанта U-19 0:3
Голи: Камара, 10, Фіогбе, 45, 49.
Шахтар U-19: Баглай — Огарков, Костюк, Башмарін, Дрозд (Решетніков, 74) — Сметана (Костриця, 69), Бундаш (Тютюнов, 55) — Стрільчук (Галонський, 56), Цуканов, Трифаненко — Ломага (Петрук, 74).
Аталанта U-19: Дзанкі — Гоббо, Білач, Таванті — Бозіньйорі (Сімонетто, 90), Річчо (Менкаралья, 80), Бонаномі, Стеффаноні, Іделе (Гецці, 73) — Камара (Бальдо, 73), Фіогбе (Мік'єлетто, 90).
Попередження: Тютюнов — Таванті, Бальдо.