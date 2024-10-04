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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 жовтня 2024 року.

Завершилася 953 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Ракетами ATACAMS знищено РЛС "Небо-М"", — Генштаб. "У противника залишилося лише десять працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 млн доларів. Такі результати створять сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG".

- "Дуже правильно, що люди відходять, щоб зберегти себе заради держави", — Зеленський про відхід наших військ з Вугледару.

- "Дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях у рф обговорять на "Рамштайні" 12 жовтня", — новий генсек НАТО Марк Рютте, який сьогодні приїхав з візитом до Києва.

- "Батарея Patriot, яка була передана Румунією вже доставлена ​​в Україну", — Міноборони країни.

- "Фіцо заявив, що у разі закінчення війни він одразу відновить співпрацю з росією", — Politico. "Прем'єр Словаччини хоче продовжувати купувати російський газ і нафту та зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну".

- "Україні необхідно мобілізувати ще 200 тис людей до кінця року", – The Times.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку.

На даний час відбулося 132 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала трьох ракетних ударів трьома ракетами, 48 авіаударів, скинувши при цьому 97 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 788 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Стариці, а також скинули десять авіабомб на Черкаську Лозову, Старицю та Бочкове. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку вбито та поранено 110 окупантів, знешкоджено один танк, сім артилерійських систем, чотири РСЗВ, 11 автомобілів, 33 безпілотних літальних апарати та чотири одиниці спеціальної техніки.

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Курилівки, Піщаного та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Тривають боєзіткнення у районі Вишневого та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районі Спірного на Сіверському напрямку. Отримавши жорстку відсіч, відійшов.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед. Ворог концентрував зусилля в районі Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Крім того, за підтримки бомбардувальної авіації ворог атакував Часів Яр.

Торецьк, Дачне та Неліпівка дев’ять разів були атаковані на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 28 разів атакував наші позиції в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 288 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, сім автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», один розвідувальний БпЛА та одну артилерійську систему. Також українські захисники завдали значних пошкоджень двом артсистемам, двом автомобілям, п’ятьом бронемашинам та одному танку.

На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні — на цей час доби зафіксовано 23 ворожих атаки. Дві з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки.

Чотири рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в напрямку Максимівки та Богоявленки на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку зупинено дві атаки російських загарбників неподалік Кам'янського та Новоданилівки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де ворог завдав шість авіаударів, застосувавши 13 керованих авіабомб.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 110-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 425-го окремого штурмового батальйону, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт: Донеччина, Харківщина, Запоріжжя. Наші відповіді росії на удари по прикордонних громадах. А також операція в Курській області – наші активні дії, які тривають. Дякую всім нашим воїнам – кожній бойовій бригаді, – які дійсно ефективно проявляють себе на полі бою зараз – на найбільш гарячих напрямках.

Цими тижнями особливо заслуговують на нашу вдячність 35-та окрема бригада морської піхоти, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська, 102-га окрема бригада тероборони, 118-та окрема механізована бригада і 425-й окремий штурмовий батальйон. Дякую всім вам, воїни! Дякую всім, хто бʼється і працює заради України! Слава нашому народу! Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!