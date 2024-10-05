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Наступний поєдинок наша команда проведе проти Польщі.

Сьогодні збірна України з пляжного футболу стартувала у відбірковій кампанії чемпіонату світу-2025 в іспанському Кадісі.

У першому матчі команда Миколи Костенка упевнено розгромила Норвегію з рахунком 8:2.

У складі "синьо-жовтих" відзначились Пашко, Сіренко, Глуцький, Неруш, а також Левченко та Зборовський, які оформили по дублю. У норвежців забивали Гаре та Лі.

Свій наступний матч Україна проведе проти Польщі. Гра відбудеться 7 жовтня.

Україна — Норвегія — 8:2

Голи: Пашко, 1, Сіренко, 4, І. Левченко, 5, 10, Глуцький, 9, Зборовський, 10, 20, Неруш, 29 — Гаре, 10, Лі, 22.

Україна: Неруш, Пославський, Пазенко, Глуцький, М. Левченко, А. Борсук, Листопад, І. Левченко, Зборовський, Пашко, Сіренко, Росс.

Норвегія: Бреккен, Ага, Хага, Геллебаст, Лі, Рісангер, Паулос, Голанд, Бідро, Гаре, Лі Пак, Кандал.