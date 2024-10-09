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Команда Миколи Костенка завершила виступ у відборі ЧС-2025.

Сьогодні збірна України з пляжного футболу поступилася Франції (4:5) у матчі 1/8 фіналу відбіркового етапу ЧС-2025, що проходить в іспанському Кадісі.

Основний час матчу закінчився з рахунком 4:4, після чого гра перейшла до овертайму, де французи сказали своє останнє слово завдяки голу у виконанні Баскуаза на 37 хвилині.

Таким чином Україна поступилася і не змогла пройти у другий груповий етап відбору ЧС-2025.

Нагадаємо, ЧС-2025 пройде на Сейшельських островах з 1 по 11 травня 2025 року.

Франція — Україна 5:4 ОТ

Голи: Варрел, 11, Госселін, 21, Брю, 28, Мезон, 32 (пен), Баскуаз, 37 — Листопад, 6 (пен), І. Левченко, 7, Пашко, 16, 32.

Франція: Салазар, Нельсон, Гуерін, Родрігес, Салім, Артюфель, Констан, Варрел, Брю, Верньє, Файос, Мезон, Баскуаз, Госселін.

Україна: Неруш, Пославський, Пазенко, Глуцький, М. Левченко, А. Борсук, Листопад, І. Левченко, Зборовський, Пашко, Сіренко, Росс.

Попередження: Варрел, Брю, Баскуаз, Верньє — Листопад, І. Левченко, Зборовський.