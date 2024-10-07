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Команда Миколи Костенка була безсилою у грі з поляками.

Сьогодні збірна України з пляжного футболу провела свій другий матч у відбірковій кампанії ЧС-2025 в іспанському Кадісі.

Суперником команди Миколи Костенка була Польща, яка повністю переграла "синьо-жовтих", забивши у наші ворота вісім голів, тоді як українці відповіли одним у виконанні Зборовського.

Нагадаємо, у першому турі Україна розгромила Норвегію (8:2) і, незважаючи на поразку від Польщі, пройшла у плей-оф, де зіграє в 1/8 фіналу — суперник визначиться завтра.

Україна — Польща 1:8

Голи: Зборовський, 25 — Кароляк, 5, Єсьоньовський, 6, Брохоцький, 11, 15, 35, Клопец, 12, Бістула, 23, Блащик, 28.

Україна: Неруш, Пославський, Пазенко, Глуцький, М. Левченко, А. Борсук, Листопад, І. Левченко, Зборовський, Пашко, Сіренко, Росс.

Польща: Манка, Кароляк, Позняк, Урбанович, Ніслер, Гайда, Фудала, Вітковський, Петрасяк, Брохоцький, Єсьоньовський, Клопец, Бістула, Блащик.

Попередження: Зборовський, А. Борсук — Петрасяк, Позняк.