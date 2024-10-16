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Попереду лише португалець Кріштіану Роналду.

Сьогодні вночі збірна Аргентини розгромила Болівію (6:0) у рамках відбіркового матчу ЧС-2026.

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився аргентинський нападник Ліонель Мессі, на рахунку якого ще два асисти.

Таким чином, 37-річний аргентинець забив 112 голів за збірну Аргентини і вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів серед національних команд, обійшовши іранця Алі Даєї (110). Попереду лише португалець Кріштіану Роналду, на рахунку якого 133 м'ячі.

Також Мессі повторив досягнення Луїса Суареса. Ліонель став першим за 13 років гравцем з Південної Америки, який зробив чотири гольові дії у матчі кваліфікації ЧС. Суарес зробив подібне (чотири голи) у матчі проти Чилі у 2011 році.