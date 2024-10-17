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39-річний португалець не перестає знаходити мотивацію у футболі.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря та Ан-Насра Луїш Каштру висловився про португальську зірку Кріштіану Роналду, з яким він працював у Саудівській Аравії. Цитує 63-річного фахівця Record.pt.

"У Кріштіану є і буде рішучість стати кращим. Ви бачите його щодня на тренуваннях. У нього постійне бажання грати, бити рекорди, забивати найкрасивіші голи. Він продовжує бути рішучим у всьому, що робить. Він знає, що футбол дав йому майже все, і він дуже любить його

Його наполегливість, щоденна робота, динаміка та інтенсивність на тренуваннях просто вражає. Він надихає всіх, хто поруч з ним працює", — сказав Каштру.

Раніше повідомлялося, що Роналду — перший футболіст зі 100 перемогами в офіційних матчах за збірну.