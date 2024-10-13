Ліга націй

Португалець встановив черговий рекорд.

В рамках 3-го туру Ліги націй, збірна Португалії на виїзді перемогла національну команду Польщі (3:1).

У стартовому складі "команди обраних" в цьому матчі буденно вийшов нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду та відзначився одним з забитих м'ячів.

Таким чином, 39-річний португалець став першим футболістом в історії, який здобув 100 перемог в офіційних матчах за збірну. Крім того, він повторив рекорд Серхіо Рамоса за кількістю перемог з урахуванням товариських матчів — 131.

Раніше повідомлялося, що Роналду першим в історії забив голи в 600 матчах.