Француз чотири роки працював зі збірною Саудівської Аравії.
Ренар, getty images
25 жовтня 2024, 14:09
Француз Ерве Ренар може замінити на посаді головного тренера збірної Саудівської Аравії звільненого італійського фахівця Роберто Манчіні. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Зазначимо, що 56-річний тренер вже працював з "соколами" в період з 2019 по 2023 рік.
Крім Саудівської Аравії, Ренар тренував збірні Гани, Замбії, Анголи, Кот-д'Івуару та Марокко. Із Замбією французький фахівець вигравав Кубок африканських націй у 2012 році, а у 2015 той же успіх повторив зі збірною Кот-д'Івуару.
Останнім місцем роботи Ерве Ренара була жіноча збірна Франції з футболу, яку він залишив у серпні 2024 року.
Нагадаємо, вчора, 24-го жовтня, Манчіні звільнили з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.