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Француз чотири роки працював зі збірною Саудівської Аравії.

Француз Ерве Ренар може замінити на посаді головного тренера збірної Саудівської Аравії звільненого італійського фахівця Роберто Манчіні. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначимо, що 56-річний тренер вже працював з "соколами" в період з 2019 по 2023 рік.

Крім Саудівської Аравії, Ренар тренував збірні Гани, Замбії, Анголи, Кот-д'Івуару та Марокко. Із Замбією французький фахівець вигравав Кубок африканських націй у 2012 році, а у 2015 той же успіх повторив зі збірною Кот-д'Івуару.

Останнім місцем роботи Ерве Ренара була жіноча збірна Франції з футболу, яку він залишив у серпні 2024 року.

Нагадаємо, вчора, 24-го жовтня, Манчіні звільнили з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.