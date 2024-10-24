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Сторони досягли домовленості щодо розірвання контракту.

Прес-служба збірної Саудівської Аравії опублікувала заяву, в якій повідомила про відхід головного тренера Роберто Манчіні.

"Рада директорів Федерації футболу Саудівської Аравії та тренер національної збірної Роберто Манчіні досягли спільної угоди про припинення відносин", — йдеться у заяві ФФСА.

Раніше La Gazzetta dello Sport повідомляла, що за дострокове розірвання контракту Манчіні може отримати від 25 до 30 млн євро.

Під керівництвом 59-річного італійця, який очолив збірну влітку минулого року, Саудівська Аравія провела 18 матчів – сім перемог, п'ять нічиїх та шість поразок за різниці м'ячів 26:22.