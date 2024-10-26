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Проблема не в тренері, а в гравцях...

Італійський фахівець Роберто Манчіні прокоментував своє звільнення з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії. Його слова наводить II Messaggero.

"У Саудівській Аравії працює багато компетентних людей. Але проблема в тому, що у збірної немає достатнього досвіду, щоб грати в певний тип футболу.

Багато що змінилося із засиллям іноземців, гравці національної команди перестали отримувати практику у своїх клубах, і в таких умовах я не можу гарантувати потрапляння на чемпіонат світу", — заявив Манчіні.