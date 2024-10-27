Французький фахівець Ерве Ренар знову став головним тренером збірної Саудівської Аравії. Про це повідомляє офіційний сайт національної команди.

Контракт підписано до літа 2026 року.

Зазначимо, що 56-річний тренер вже працював з "соколами" в період з 2019 по 2023 рік.

Крім Саудівської Аравії, Ренар тренував збірні Гани, Замбії, Анголи, Кот-д'Івуару та Марокко. Із Замбією французький фахівець вигравав Кубок африканських націй у 2012 році, а у 2015 той же успіх повторив зі збірною Кот-д'Івуару.

Останнім місцем роботи Ерве Ренара була жіноча збірна Франції з футболу, яку він залишив у серпні 2024 року.

Напередодні, Роберто Манчіні звільнили з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.