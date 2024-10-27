Іспанія

Форвард Барселони прокоментував розгром Реала.

У одинадцятому турі іспанської Ла Ліги в El Clasico каталонська Барселона обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри нападник "блаугранас" Ламін Ямал прокоментував події на футбольному полі.

"Ми прийшли за цим і були дуже впевнені у собі. Коли забили другий м'яч, сказали, що хочемо максимально можливої ​​кількості голів.

Дуже приємно, коли наших фанатів чути виразніше, ніж уболівальників суперника на їхньому стадіоні. Це щось неймовірне, тому ми дуже задоволені", – наголосив Ямал.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме в дербі Еспаньйол.