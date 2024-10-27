Форвард Барселони прокоментував розгром Реала.
Ламін Ямал, Getty Images
27 жовтня 2024, 16:08
У одинадцятому турі іспанської Ла Ліги в El Clasico каталонська Барселона обіграла мадридський Реал на полі суперників.
Реал Мадрид — Барселона 0:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
Після завершення гри нападник "блаугранас" Ламін Ямал прокоментував події на футбольному полі.
"Ми прийшли за цим і були дуже впевнені у собі. Коли забили другий м'яч, сказали, що хочемо максимально можливої кількості голів.
Дуже приємно, коли наших фанатів чути виразніше, ніж уболівальників суперника на їхньому стадіоні. Це щось неймовірне, тому ми дуже задоволені", – наголосив Ямал.
У наступному турі каталонська Барселона прийматиме в дербі Еспаньйол.