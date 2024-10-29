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Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться відбірковий матч-відповідь плей-оф відбору жіночого Євро-2025, в якому зустрінуться збірні України та Туреччини.

Матч пройде у Кішиневі на стадіоні Зімбру, а його стартовий свисток прозвучить о 18:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна — Туреччина:

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла), Дарина Бондарчук (Металіст 1925), Катерина Боклач (Марсель).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська (усі — Ворскла), Ольга Басанська, Леся Ольхова (обидві — Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет).

Півзахисники: Вікторія Гірин (Ладомир), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві — Колос), Яна Калініна (Ворскла), Єлизавета Молодюк, Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Дар’я Апанащенко, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі — Металіст 1925), Ніколь Козлова (Глазго Сіті).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет), Інна Глущенко (Лілль).

Нагадаємо, у першому матчі було зафіксовано нічию з рахунком 1:1. У разі перемоги "синьо-жовті" зіграють із переможцем пари Греція – Бельгія, де у першому матчі також була нічия – 0:0.