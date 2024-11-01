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Аргентинець поки що не розглядає можливість стати футбольним тренером.

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі висловився про плани після завершення ігрової кар'єри та переїзд до США. Його слова наводить ESPN.

"Не знаю, чим хотів би займатися після завершення кар'єри. Не хочу бути тренером, але поки не все ясно. Я з тих, хто любить жити сьогоднішнім днем, тому зараз думаю тільки про ігри, тренування та отримання задоволення на футбольному полі.

Тут багато пристрасті, що стало для мене сюрпризом. Я знав, наскільки тут популярні баскетбол, бейсбол, американський футбол, але про таке ставлення до звичайного футболу не чув, тому дуже здивувався. МЛС — конкурентна ліга. Кожна команда сильна на своєму полі, тому грати на виїзді непросто", — заявив Мессі.

Раніше Ліонель Мессі розповів, чи братиме він участь на чемпіонаті світу-2026.