Аргентина

Аргентинець розповів про участь на наступному чемпіонаті світу.

Капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі розповів, чи братиме він участь на чемпіонаті світу, який пройде у 2026 році.

"Я не знаю, мене багато хто питає, особливо в Аргентині. Я сподіваюся добре закінчити цей рік і почати наступний з гарної передсезонної підготовки, якої я не мав минулого року через всі наші поїздки.

Потім подивлюся, як підуть справи і що я відчуватиму. Залишилося недовго, але водночас чимало часу, і у футболі може статися що завгодно.

Я не міркую, просто живу сьогоднішнім днем, не думаючи про щось поза цим", – сказав нападник.

Цього сезону Лео Мессі відіграв за Інтер Маямі 20 матчів, забив 20 голів та віддав 11 результативних передач.