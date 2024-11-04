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Дізнайтесь все про Sheriff!

Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі охоронці настільки впевнені в собі та діють швидко і точно у них все під контролем? Це не випадковість і не просто хороша фізична форма — за цим стоять серйозні тренування, підходи та методики, відточені роками і навіть десятиліттями. Я, Андрій Коршак, керую підрозділами груп швидкого реагування в SHERIFF, і хочу за нагоди розповісти, як ми тренуємо своїх бійців, використовуючи найкращі світові практики.

Навчання у ФБР: досвід з Будапешта

Коли я навчався в Будапешті за програмою, розробленою ФБР, було не просто цікаво, а й дуже відповідально. Однією з головних цілей навчання було попередити загрозу ще до того, як вона виникне. Наприклад, якщо в приміщенні хтось поводиться підозріло, ми не тільки повинні звернути на це увагу, але й проаналізувати, що саме викликає цю підозру — поведінка, міміка, рухи. Усі ці "знаки" вчать розпізнавати загрози ще до того, як вони стають небезпечними.

У SHERIFF, ми застосовуємо ці методики щодня. Мої хлопці вчяться помічати деталі, які на перший погляд можуть здатися незначними, але допомагають передбачити небезпеку.

Техас: як контролювати натовп і тримати ситуацію під контролем

Інша частина мого навчання пройшла в штаті Техас, у Х'юстоні. Нас тренували так, щоб ми могли діяти в умовах великого скупчення людей. Уявіть масовий захід, де сотні або тисячі людей і в цій метушні виникає загроза. Що робити? Панікувати? Ні, навпаки. Нам показали, як керувати ситуацією, зберігаючи спокій і забезпечувати безпеку.

Для тренувань ми відпрацьовуємо сценарії, які можуть статися на багатолюдних подіях. Як створити безпечний простір для потенційних постраждалих, як швидко знешкодити порушника і при цьому уникнути зайвої агресії. Це потребує і фізичної сили, і психологічної витримки.

Деескалація і мистецтво розмови

Не завжди в ситуаціях з агресивними правопорушниками справа доходить до фізичних дій. Одне з головних завдань підготовки охоронників — уникнути конфлікту. Американська система підготовки навчає так званій "деескалації". Це означає, що ми намагаємося заспокоїти ситуацію, перш ніж вона стане небезпечною. У SHERIFF ми активно застосовуємо ці принципи, адаптуючи їх до української реальності. Наприклад, якщо в ситуації є можливість вирішити все словами, ми обов'язково скористаємося цим першочерговим правом.

Часто деескалація рятує від серйозних наслідків. Це працює так: під час конфлікту ми не лише зберігаємо спокій, а й допомагаємо заспокоїтися іншим, що дозволяє зменшити напругу та заспокоїти порушника, тим самим агресор не впадає в стан афекту, коли не може контролювати свої дії і цілком ймовірно може робити дії, які приведуть до травмувань оточуючих або навіть смерті.

Тактичні заліки і постійний контроль

Наші бійці регулярно проходять заліки. Окрім тесту Murphy, який раз на півроку здають бійці, є й інші фізичні нормативи, тести на стресостійкість, вміння користуватися зброєю в різних умовах. Усі ці перевірки дають нам упевненість, що кожен боєць готовий до реальної ситуації.

Мій міжнародний досвід дозволяє поєднувати найкращі методи світової практики з українськими реаліями. Це індивідуальний підхід, адаптація під конкретні виклики і прагнення до розвитку кожного дня.

Безперервна підготовка: від спортзалу до полігону

Всі охоронники SHERIFF тренуються в спортзалі щонайменше тричі на тиждень, при цьому абонементи оплачуються компанією. Це важлива частина підготовки, яку ми підтримуємо на регулярній основі. Окрім тренувань у спортзалі, ми організовуємо виїзні навчання на полігонах, де моделюються реальні сценарії. Там ми відпрацьовуємо взаємодію в команді, швидке реагування, роботу з різними типами загроз. Це комплексна підготовка, що робить наших охоронців стійкими до будь-яких викликів і допомагає їм щоденно працювати над вашою безпекою з упевненістю та професіоналізмом.

У SHERIFF ми працюємо, щоб гарантувати безпеку бізнесу та спокійне життя цивільних. Наша відповідальність — це ваша гарантія. Коли ви довіряєте нам, знайте, що за вашу безпеку відповідають люди, для яких це не просто робота, а справжня МІСІЯ. У нашій команді ви не побачите охоронців, які ледве виходять з машини або у яких не застібається бронежилет. Ми не обираємо людей за спортивним принципом, а фокусуємося на бажанні вчитися й розвиватися. Якщо людина “горить” роботою, ми надамо їй усі можливості для підготовки, щоб вона стала професіоналом найвищого рівня.