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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 листопада 2024 року.

Завершилася 985 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "Перші військові кндр вже потрапили під обстріл на Курщині", — голова ЦПД Коваленко.

- Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.

- "Уряд спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців", — Міністерство соціальної політики.

- "Капітуляція України" — таку "мирну угоду" рф запропонувала Києву після початку повномасштабного вторгнення", — ексклюзив Радіо Свобода. "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" — саме так називався цей проєкт і був датований 7 березня 2022 року.

- "Незапрошення України до НАТО через корупцію — це пошук причин для того, щоб цього не робити", — Єрмак. Глава ОП заявив, що Україна бореться з корупцією, але вона не з'явилася у 2019 році. Він вважає, що попри інші проблеми, у нас в першу чергу — не корумпований президент.

- "Майбутнє України і у ЄС, і у НАТО. Це ми заявили у декларації НАТО у Вашингтоні влітку цього року. Путін хоче унеможливити це вільне рішення України", — глава МЗС Німеччини Бербок.

- "Перша замовлена Канадою для України система ППО NASAMS вже відправлена", — Зеленський. За його словами, розраховуємо отримати її до кінця поточного року.

- "Ідею про перехоплення ракет над Україною можуть обговорити на найближчій міністерській зустрічі НАТО", — глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у ефірі телеканалу TVN24.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

З початку доби відбулося 226 бойових зіткнень, окупанти завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 19 атак. Активність противник проявляв в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

31 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку загарбники один раз безуспішно штурмували позицію наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення досі тривають.

Ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, на даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе наші війська відбивали 21 наступальну та штурмову дію ворога. Чотири з них ще тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 260 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили один танк, дві бойові броньовані машини, два БТР та два автомобілі. Окрім того, гармату, один БТР та один автомобіль було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 84 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка. За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив чотири бойові броньовані машини, п’ять бойових машин піхоти та один танк. Також було пошкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, дві бойові машини піхоти та одну зенітну установку.

На Времівському напрямку окупанти 16 разів атакували поблизу Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки. Всі атаки були відбиті.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

Сьогодні відзначаємо воїнів 102-ої окремої бригади територіальної оборони, 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 100-ої окремої механізованої бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні ж провів Ставку. Зокрема, важливе питання щодо ППО. Кожен бачить, наскільки більше росіяни застосовують шахедів та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор. Потрібно більше заходів протидії. Це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття шахедів дронами, і розвитку наших Сил саме так, щоб нарешті вирішити проблему російських авіабомб. Є й нагальні рішення, які мають бути реалізовані. І також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому Плані посилення України, у відповідному оборонному пункті.

Сьогодні було й багато питань щодо збільшення виробництва нашої зброї – передусім це дрони й ракети. Збільшуємо контракти для українських виробників. Додаємо довгострокових можливостей виробляти таку зброю, інвестувати у розвиток таких виробництв. Відповідні доручення дав і міністру оборони, і на Ставці".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!