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Наставник "синьо-жовтих" розраховує на 24 виконавців.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад команди на майбутні товариські матчі проти Португалії та Італії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У майбутніх іграх, молодіжна збірна буде готуватися до фінального турніру Євро-2025 (U-21).

На найближчі спаринги Мельгоса викликав 24 виконавці.

Склад молодіжної збірної України U-21

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Іван Пахолюк (Колос).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор), Володимир Салюк (Металіст 1925), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла), Денис Кузик (Кривбас).

Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва — Лехія), Іван Варфоломєєв (Слован), Максим Мельниченко (Полісся), Олег Очеретько (Карпати), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Назар Волошин (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря), Ілля Квасниця (Рух).

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія), Ігор Краснопір (Рух), Ігор Горбач (Зоря).

Нагадаємо, Португалія — ​​Україна пройде 15 листопада о 19:30 за Києвом, а зустріч з Італією запланована на 19 листопада о 19:15 за Києвом.