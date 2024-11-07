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Аргентинський коуч пішов у відставку.

Ернан Креспо залишив еміратський Аль-Айн, повідомляє пресслужба клубу.

49-річний аргентинський тренер залишив клуб після серії невдач у поточному сезоні. Поганий старт команди в Лізі чемпіонів Азії та поразка від Ан-Насра (1:5) стали вирішальними факторами для розірвання співпраці.

Креспо очолив Аль-Айн у листопаді 2023 року і в першому ж сезоні привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів Азії.

У чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн після 5 зіграних матчів розташувався на 8-й сходинці.