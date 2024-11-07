Аргентинський коуч пішов у відставку.
Креспо, gettyimages
07 листопада 2024, 14:50
Ернан Креспо залишив еміратський Аль-Айн, повідомляє пресслужба клубу.
49-річний аргентинський тренер залишив клуб після серії невдач у поточному сезоні. Поганий старт команди в Лізі чемпіонів Азії та поразка від Ан-Насра (1:5) стали вирішальними факторами для розірвання співпраці.
Креспо очолив Аль-Айн у листопаді 2023 року і в першому ж сезоні привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів Азії.
У чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн після 5 зіграних матчів розташувався на 8-й сходинці.