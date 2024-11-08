Французьке видання L'Équipe опублікувало детальні результати голосування за Золотий м'яч-2024.

Так, опорний півзахисник Родрі, якого й відзначили найпрестижнішою індивідуальною нагородою, набрав 1170 балів. Лівому вінгеру Вінісіусу Жуніору дісталося 1129 очок. Атакувальний півзахисник Джуд Беллінгем отримав 917 балів.

Родрі — після отримання ЗМ: Особлива подія для мене і моєї країни

Топ-10 виглядає наступним чином:

Нагадаємо, керівництво мадридського Реала на тлі поразки Вінісіуса вирішило, що ЗМ для клубу більше не існує.