Опорник Манчестер Сіті та збірної Іспанії отримав 1170 очок.
Родрі, Getty Images
08 листопада 2024, 20:59
Французьке видання L'Équipe опублікувало детальні результати голосування за Золотий м'яч-2024.
Так, опорний півзахисник Родрі, якого й відзначили найпрестижнішою індивідуальною нагородою, набрав 1170 балів. Лівому вінгеру Вінісіусу Жуніору дісталося 1129 очок. Атакувальний півзахисник Джуд Беллінгем отримав 917 балів.
Родрі — після отримання ЗМ: Особлива подія для мене і моєї країни
Топ-10 виглядає наступним чином:
Нагадаємо, керівництво мадридського Реала на тлі поразки Вінісіуса вирішило, що ЗМ для клубу більше не існує.