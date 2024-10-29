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Іспанець радий тому, що йому вдалося виграти почесну нагороду!

Родрі подякував партнерам по клубу за виграний Золотий м'яч-2024.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії став володарем почесної нагороди. 28-річний футболіст прокоментував цю подію.

Золотий м'яч-2024. Як це було

"Для мене це неймовірний вечір. Мені потрібно подякувати дуже багатьом за цю нагороду. France Football та УЄФА. Дякую всім, хто голосував за мене. Це особлива подія для мене, моєї сім'ї та моєї країни.

Я хочу сказати спасибі моїй дівчині Лорі. Сьогодні ми відзначаємо нашу річницю. Без тебе ця подорож не була б такою. Велике спасибі, звичайно, моїй родині за все, що вона мені дає. Вони дозволили мені стати тією людиною, якою я став.

Дякую Пабло, моєму агенту. Хто б міг подумати, що ми опинимося тут?

Дякую моїм друзям за підтримку. Не можна забувати про моїх партнерів по Ман Сіті. Без них я б не виграв цю нагороду. Я в найкращому клубі світу. І спасибі збірній Іспанії", — сказав Родрі.

Зазначимо, що у боротьбі за нагороду Родрі випередив гравців мадридського Реалу Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема.