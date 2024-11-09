Українця відзначили 13 журналістів.
Лунін, getty images
09 листопада 2024, 15:48
В номінації "Найкращий воротар-2024" від France Football перемогу здобув аргентинський голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес.
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін також претендував на цю нагороду в підсумку посівши висок третє місце.
Стало відомо, спортивні журналісти яких країн поставили 25-річного голкіпера збірної України на перше місце: Ангола, Бенін, Південна Корея, Єгипет, Гвінея, Екваторіальна Гвінея, Угорщина, Південна Македонія, Марокко, Намібія, ДР Конго, Сальвадор, Уругвай.
Зазначимо, що представник від України — спортивний журналіст Ігор Лінник, поставив Андрія Луніна поза межами топ-3 рейтингу.