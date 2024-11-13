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Команда Дмитра Михайленка невдало стартувала у відборі юнацького чемпіонату Європи.

У стартовому матчі відбіркового циклу Євро-2025 юнацька збірна України U-19 поступилася національній команді Казахстану з рахунком 1:2.

Гості відкрили рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Тамерлана Агіманова, який підхопив м'яч у штрафному майданчику "синьо-жовтих" та спокійно пробив повз воротаря.

Потім на 35 хвилині той же Агіманов забив неймовірний м'яч прямим ударом з кутового, оформивши сухий лист у ворота Вячеслава Суркіса.

Команда Дмитра Михайленка спромоглася відповісти лише на 62 хвилині, коли Матвій Пономаренко реалізував пенальті.

Таким чином, Україна невдало розпочала відбірковий цикл на Євро-2025. В іншому матчі квартету Нідерланди обіграли Словенію (2:0).

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Словенії, 16 листопада, о 13:00 за Києвом.

Україна U-19 — Казахстан U-19 1:2

Голи: Пономаренко, 62 (пен) — Агіманов, 9, 35.

Україна U-19: Суркіс, Коробов, Шершень, Захарченко, Дикий (Дігтярь, 46), Іщенко (Бауманн, 83), Шевченко (Пшеничнюк, 75), Цуканов, Осипенко (Лень, 64), Гусол, Пономаренко (Ломага, 83).

Казахстан U-19: Мендигалієв, Ісраїлов, Єрлан, Єлемес, Саїдов, Дуйсенбек, Прімбердієв (Ассилбаєв, 75), Серікули (Сарсенбаєв, 75), Абіль, Агіманов (Саутов, 68), Багдат (Газієв, 68, Жанхаєв, 88).

Попереджені: Коробов — Ісраїлов, Абіль, Мендигалієв, Сарсенбаєв, Дуйсенбек.