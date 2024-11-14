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Оголошено претендентів на приз найкращому тренеру року за версією Globe Soccer Awards.

У 2024 році на нагороду претендують: Хабі Алонсо (Баєр), Карло Анчелотті (Реал), Мікель Артета (Арсенал), Луїс Енріке (ПСЖ), Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії), Джан П'єро Гасперіні (Аталанта), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Сімоне Індзагі (Інтер) та Ліонель Скалоні (збірна Аргентини).

Нагадаємо, найкращим тренером 2023 року за версією Globe Soccer Awards став Пеп Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Довбик — серед номінантів на приз найкращому нападнику від Globe Soccer Awards.