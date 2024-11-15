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Гравець Кривбасу доклався до перемоги на відборі до КАН.

Нападник Кривбасу Даніель Соса відправився захищати кольори збірної Нігеру та в матчі відбору на КАН доклався до розгрому Судану.

Соса відкрив рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі, а перед відходом на перерву зробив його 3:0, реалізувавши пенальті. Загалом його команда перемогла 4:0.

18-го листопада збірна Нігеру зіграє на виїзді проти Гани. Задля проходу в наступний етап Нігеру необхідно перемагати Гану і розраховувати на перемогу Анголи в Судані.

Нігер — Судан 4:0

Голи: Соса, 6, 45+3 (пен), Умару, 29, Бадамассі, 51.