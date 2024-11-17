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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 листопада 2024 року.

Завершилася 997 доба героїчного протистояння Українського народу свинособачому повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "У Варшаві наступного тижня пройдуть найважливіші переговори про війну в Україні", — глава МЗС Польщі заявив, що все відбудеться у форматі "Веймарського трикутника+".

- "Пʼядесять 170-мм самохідних гаубиць Koksan та 20 240-мм РСЗВ північна корея передала рф", — Financial Times.

- "Японія виділила $3 млрд в межах ініціативи G7 щодо кредиту на $50 млрд", — Зеленський. "Кредит погашатимуть з доходів від заморожених активів рф".

- "Бронювання втратили десятки тисяч військовозобов'язаних після аудиту критичних підприємств, який закінчився вчора", – NV. "Статусу критично важливих позбавили 10% підприємств".

- "рф не почне переговорів, доки не поверне Курську область", – WP.

- "США і Україна уклали ряд угод на розвиток ядерної енергетики", — про це оголосив Держдепартамент США. Мова йде про впровадження в Україні технології малих модульних реакторів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На даний час відбулося 132 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 56 авіаударів, скинувши при цьому 74 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 593 дрони-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілечої, ще одна атака триває.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Берестове, Борівська Андріївка, Нова Кругляківка, Шийківка.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська десять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. Всі атаки противника було відбито. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Борова, Іванівка, Дронівка, Шийківка.

В Торецьку та в напрямку Щербинівки противник сім разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 32 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Крутого Яру, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки. Одне боєзіткнення досі триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 340 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одну ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл та одну гармату окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень двом танкам, одному БТР та гарматі.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 25 ворожих атак. Одна з них продовжується. В основному бої тривають в районах Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Ворог скинув один КАБ на Ганнівку.

Чотирнадцять разів противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя на Времівському напрямку, три атаки тривають. В той же час ворог завдав авіаударів по районах Великої Новосілки, Темирівки та Андріївки.

Чотири рази безуспішно ворог атакував позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбивали 24 атаки противника.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 17-ої окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 425 окремого штурмового батальйону, 3 бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 406 окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів.

Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу.

І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні і від партнерів".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!