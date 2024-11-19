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Свій третій матч у рамках відбіркової кампанії чемпіонату Європи-2025 (U-19) збірна України проведе проти збірної Нідерландів.

У першому поєдинку підопічні Дмитра Михайленка поступилися Казахстану (1:2), тоді як у другому — Словенії (0:1). Шанси на вихід до наступного раунду "синьо-жовтими" вже втрачено.

Стартовий свисток у зустрічі з нідерландцями, що відбудеться сьогодні, 19 листопада, пролунає о 20:00.

Онлайн-трансляція матчу Нідерланди U-19 — Україна U-19:

Заявка збірної України U-19 :

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Назар Макаренко (Олександрія), Маркіян Бакус (Рух Львів);

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (всі — Динамо Київ), Владислав Шершень (Колос), Данієль Вернаттус, Кирило Дігтярь (обидва — Металіст), Олександр Гавриленко (Шльонськ Вроцлав);

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко (обидва — Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Геннадій Синчук (Металіст), Артем Гусол (Колос), Олександр Пшеничнюк (Чорноморець), Крістіан Шевченко (Вотфорд), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед), Максим Лень (Фортуна Дюссельдорф);

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Ломага (Шахтар Донецьк).