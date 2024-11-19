Команда Унаї Мельгоси провела другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.
Італія U-21 - Україна U-21, УАФ
19 листопада 2024, 21:12
Молодіжна збірна України у контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах зіграла внічию з Італією. Матч закінчився із рахунком 2:2.
Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 26 хвилині Джованні Фаббіан замкнув навісну передачу до штрафного майданчика з правого флангу, точно пробивши з льоту.
Через дві хвилини команда Унаї Мельгоси відігралася — Ілля Квасниця перехопив м'яч на чужій половині поля, підібрався до штрафного майданчика та прицільно пробив в дальній кут воріт італійців.
Однак перед самою перервою італійці знову повели у рахунку — подачу з кутового головою на ближній стійці замкнув Франческо Піо Еспозіто.
Проте, на 84 хвилині українці зрівняли цифри на табло – після відбору на чужій половині поля було проведено класну атаку у кілька дотиків, кульмінацією якої став гол Ігора Краснопіра.
Нагадаємо, що у першому контрольному матчі на зборах Україна зіграла внічию з Португалією (3:3).
Раніше "синьо-жовті" достроково гарантували собі місце у фінальному турнірі Євро-2025, жеребкування якого відбудеться 3 грудня у Братиславі.
Італія U-21 — Україна U-21 2:2
Голи: Фаббіан, 26, Еспозіто, 45 — Квасниця, 28, Краснопір, 84.
Італія (U-21): Дзаккі (Сассі, 46), Палестра, Бертола, Гіларді, Туріккья (Руджері, 74), Касадеї (Вольпато, 74), Праті, Міретті (Ньонто, 58), Пафунді (Ндур, 58), Фаббіан, Еспозіто (Амброзіно, 74).
Україна (U-21): Нещерет, Кузик (Хлань, 61), Батагов, Козік, Крупський, Яцик (Мельниченко, 66), Варфоломєєв, Федор (Царенко, 58), Брагару, Квасниця (Велетень, 46), В’юнник (Краснопір, 81).
Попереджений: Бертола.