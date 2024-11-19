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Команда Унаї Мельгоси провела другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах.

Молодіжна збірна України у контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах зіграла внічию з Італією. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 26 хвилині Джованні Фаббіан замкнув навісну передачу до штрафного майданчика з правого флангу, точно пробивши з льоту.

Через дві хвилини команда Унаї Мельгоси відігралася — Ілля Квасниця перехопив м'яч на чужій половині поля, підібрався до штрафного майданчика та прицільно пробив в дальній кут воріт італійців.

Однак перед самою перервою італійці знову повели у рахунку — подачу з кутового головою на ближній стійці замкнув Франческо Піо Еспозіто.

Проте, на 84 хвилині українці зрівняли цифри на табло – після відбору на чужій половині поля було проведено класну атаку у кілька дотиків, кульмінацією якої став гол Ігора Краснопіра.

Нагадаємо, що у першому контрольному матчі на зборах Україна зіграла внічию з Португалією (3:3).

Раніше "синьо-жовті" достроково гарантували собі місце у фінальному турнірі Євро-2025, жеребкування якого відбудеться 3 грудня у Братиславі.

Італія U-21 — Україна U-21 2:2

Голи: Фаббіан, 26, Еспозіто, 45 — Квасниця, 28, Краснопір, 84.

Італія (U-21): Дзаккі (Сассі, 46), Палестра, Бертола, Гіларді, Туріккья (Руджері, 74), Касадеї (Вольпато, 74), Праті, Міретті (Ньонто, 58), Пафунді (Ндур, 58), Фаббіан, Еспозіто (Амброзіно, 74).

Україна (U-21): Нещерет, Кузик (Хлань, 61), Батагов, Козік, Крупський, Яцик (Мельниченко, 66), Варфоломєєв, Федор (Царенко, 58), Брагару, Квасниця (Велетень, 46), В’юнник (Краснопір, 81).

Попереджений: Бертола.