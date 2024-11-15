U-21
15 листопада 2024, 21:31
Батагов відзначився трьома голами за Україну U-21 в надрезультативній товариській грі проти Португалії
Щоправда, один із них захисник команди Унаї Мельгоси забив у власні ворота.
Португалія U-21 — Україна U-21, фото УАФ
15 листопада 2024, 21:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Португалія U-21 — Україна U-21 3:3
Голи: Родрігеш, 17, Фернандеш, 38, Батагов, 44 (авт.) — Батагов, 4 (пен.), 86, Хлань, 56 (пен.)
Португалія U-21: Карвалью — Гомеш, Маркеш, Муніз, Родрігеш — Ессугу — Фернандеш, Бернарду — Са — Кенда, Сілва.
Україна U-21: Єрмаков — Гусєв (Крупський, 46), Козік (Огарков, 69), Батагов, Роман (Кузік, 46) — Мельниченко, Царенко (Федор, 63), Яцик (Варфоломєєв, 46) — Велетень (В’юнник, 46), Горбач (Квасниця, 46), Брагару (Хлань, 46, Краснопір, 90+1).
Попередження: Томаш