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Команда Юрія Мороза не змогла заробити жодного очка.

Юнацька збірна України не змогла на позитивній ноті завершити відбірковий етап Євро-2025 (U-19), програвши у заключному матчі Нідерландам із рахунком 0:1.

Єдиний і переможний гол для нідерландців був забитий наприкінці першого тайму, коли на 38 хвилині Аймен Сліті зі своєї половини поля втік віч-на-віч із воротарем та спокійно пробив по воротах, завершивши ідеальну контратаку після кутового від "синьо-жовтих".

Таким чином Україна завершила відбіркову кампанію на останньому місці в групі, не набравши жодного очка. Статистика м'ячів – 1:4. До цього "синьо-жовті" поступилися Казахстану (1:2) та Словенії (0:1).

Нідерланди U-19 — Україна U-19 1:0

Гол: Сліті, 38.

Нідерланди U-19: Геркенс, Дейкстра (Ратерінк, 46), Угву, Янсе, Боуланд (Ротс, 46), Ланд (Брем, 81), Кун, Сміт (Уфкір, 46) Сліті, Берграф (Конаду, 59), Уріп.

Україна U-19: Бакус, Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дігтярь, Іщенко, Синчук, Осипенко (Цуканов, 63), Лень (Вернаттус, 81), Гусол (Пшеничнюк, 46), Ломага (Шевченко, 63).

Попереджені: Сміт, Янсе, Ланд — Шевченко.