Інше

У грецькому клубі не бачать того Яремчука, який виступає за збірну України.

Нападник збірної України Роман Яремчук у зимове трансферне вікно може залишити Олімпіакос. Про це повідомляє Sportime.

За інформацією джерела, керівництво грецького клубу задоволене голом 28-річного українця за збірну в матчі Ліги націй проти Албанії (2:1) і водночас не розуміє, чому Роман у Греції виглядає зовсім іншим футболістом, який не потрапляє до основного складу.

Зазначається, що якщо Яремчук не покращить свою форму до січня, то він може опинитися на трансферному ринку.

Нагадаємо, основним форвардом Олімпіакоса є Аюб Ель-Кабі, і якщо Роман залишить клуб, греки шукатимуть нового нападаючого для створення конкуренції.

Нинішнього сезону Яремчук провів вісім матчів, у яких забив один гол, відігравши на полі лише 206 хвилин.