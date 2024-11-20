Ліга націй

Форвард "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з албанцями.

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги націй проти Албанії (2:1).

"Звичайно, всі щасливі, що вдалося перемогти і кваліфікуватися в наступний раунд – це для нас важливо. Був великий тиск на команду і тренера перед грою, всі це відчували – важливий результат.

Ми – лице країни, на нас дуже багато людей дивляться, вболівальники звертають увагу. Ми будемо до самого останнього дня робити жести на полі, бо це частина війни – показувати людям правду, що ми переживаємо.

Хотілося б подякувати нашим воїнам, що тримають 1000 днів країну в надії, що зможемо перемогти. І кожному воїну, який переживає свої дні в окопах на службі, ми дуже вдячні, низький уклін", — наводить слова Яремчука Суспільне спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.