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Тренування з досвідченими тренерами, офіційні матчі та підготовка до вступу в університети Європи — все це за один курс!

15 січня стане початком захоплюючого етапу для молодих футболістів, які мріють про професійну футбольну кар’єру та навчання в Європі. У цей день стартує піврічна програма MSM Football Academy у серці Чехії — чудовій Празі! Це ваш шанс вийти на новий рівень у спорті, підготуватися до майбутніх випробувань та відкрити для себе необмежені можливості.

Що чекає на учасників?



1. Інтенсивні тренування під керівництвом професійних тренерів

Наші наставники — колишні гравці національних збірних України та Чехії, а також таких клубів, як «Шахтар» Донецьк, «Динамо» Київ і «Спарта» Прага. Вони допоможуть вам розкрити свій потенціал, зміцнити фізичну підготовку та відточити ігрові навички.

2. Участь у офіційних матчах та товариських іграх

На вас чекає насичений ігровий графік, протягом 9 місяців щотижня участь в офіційних іграх Чехії, а також участь у зимових і літніх турнірах. Все це вам дозволить показати себе перед скаутами топових клубів Чехії та Європи.

3. Тактична підготовка та відеоаналіз ігор

Глибокий розбір матчів допоможе вам краще розуміти, розвивати індивідуальну тактику та досягати нових спортивних висот.

4. Можливість стати частиною європейського футболу

Офіційна реєстрація у Федерації футболу Чехії дозволяє брати участь у місцевих лігах та турнірах, надаючи шанс заявити про себе на міжнародній арені.

5. Комфортні умови проживання та навчання

Учасники проживатимуть у сучасних резиденціях, отримають повний комплект футбольної екіпіровки та доступ до найкращих тренувальних полів із натуральним і штучним покриттям.

Чому обирають MSM Football Academy?



· Досвід і результати: з 2007 року ми допомагаємо молодим спортсменам i студентам ставати професіоналами i успішно вступати до найкращих університетів Чехії. Більше 10 000 наших студентів вже досягли успіху.

· Поєднання спорту й освіти: під час програми ви можете вивчати чеську або англійську мову, що відкриє вам двері до європейських університетів.

· Міжнародне визнання: наші випускники грають у клубах вищих ліг Чехії та інших країн Європи.

Як приєднатися?



Місця в програмі обмежені, тож не зволікайте! Реєстрація триває до початку січня. Детальніше про умови участі та процес запису можна дізнатися на нашому сайті або у менеджерів.

Ваш успіх починається тут!



MSM Football Academy — це більше, ніж просто тренування. Це ваш фундамент для зростання, де мрії про велику гру та престижну освіту стають реальністю.

Долучайтеся до нас вже цієї зими та розпочніть свій шлях до футбольної вершини разом із нами!

Киянин, Євген Колесник, засновник та директор, розповів в інтерв'ю всі переваги навчання у футбольній академії MSM.