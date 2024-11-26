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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 листопада 2024 року.

Завершилася 1006 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "У північнокорейської ракети KN-23/KN-24 виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску", — ГУР МО. "Застосована росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії".

- "Європейські країни можуть відправити в Україну свої війська", — газета Le Monde. "Це зараз обговорюється на рівні держав. А пов’язано це буцімто з можливою відмовою США від підтримки України після вступу Трампа на посаду президента США 20 січня 2025 року".

- "Сили оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях росії", — Генштаб. "Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області".

- "Курахівський напрямок – найважчий зараз. Працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції", – Зеленський після доповіді Сирського. "На Запорізькому напрямок є наявні загрози, наші Сили оборони контролюють ситуацію. Курська операція – наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат".

- "Польські фермери можуть заблокувати увесь український кордон вже в грудні", – ЗМІ.

- "Країни НАТО мають розглянути можливість превентивного удару по рф", – так вважає голова військового комітету НАТО в інтерв'ю Аль-Арабія.

- "Буданова планують звільнити, а на його місце призначити більш лояльну до влади персону", – джерела NV. "Спроби замінити очільника ГУР можуть активізуватись вже у грудні".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

З початку доби на цей час зафіксовано 185 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари трьома ракетами, 47 авіаударів, скинули 63 КАБ, також задіяли 647 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3360 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку за сьогодні противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

23 рази ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Противник скинув авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлук, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Ворог завдавав авіаційного удару КАБами по Іванівці.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр. Авіаударів зазнали Міньківка та Слов’янськ.

На Торецькому напрямку агресор шість разів атакував поблизу Торецька, Дачного та Щербинівки. Наразі три боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 51. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. По околицях Гродівки противник завдав авіаудару НАРами. Попередні втрати агресора за сьогодні склали 350 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено два танки, три мотоцикли, міномет, чотири автомобілі, водночас пошкоджено ще два автомобілі та мотоцикл.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. Одне боєзіткнення продовжується.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор 13 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував наші позиції в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку три атаки окупантів зазнали невдачі.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети.

Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!